Более 9 млн направит ОМК на конкурс социальных и благотворительных проектов в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», Москва) объявляет о старте третьего конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» – на его проведение планируется направить более 9 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу челябинского завода компании, АО «Трубодеталь».

«Конкурс направлен на создание возможностей для внедрения инновационных технологий устойчивого развития в регионах присутствия. Объединение усилий бизнеса, власти и общества позволит содействовать решению социальных проблем малых городов», – говорится в сообщении.

Проекты будут реализованы в челябинском поселке Новосинеглазово, Выксе (Нижегородская область), Альметьевске (Республика Татарстан), Благовещенске (Республика Башкортостан), Чусовом (Пермский край) и Москве (волонтерские проекты). К участию приглашаются сотрудники предприятий ОМК, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения.

Подать заявку можно до 31 марта 2017 года. Победителей компания назовет 24 апреля. Они получат гранты на реализацию своих проектов. Организации могут рассчитывать на суммы до 250 тыс. рублей, проекты сотрудников компании будут профинансированы на сумму до 50 тыс. рублей. Общий бюджет конкурса в этом году составит 9,3 млн рублей.

Особенность «ОМК-Партнерства» в 2017 году – сотрудничество с краудфандинговой платформой Planeta.ru. Лучшие проекты получат возможность привлечь софинансирование от жертвователей портала. В число инициатив, средства на которые поможет собрать Planeta.ru, войдут также проекты победителей прошлого года, что будет способствовать их устойчивости. В руководстве компании надеются, что конкурс привлечет внимание региональных властей и представителей бизнеса, которые также финансово поддержат наиболее интересные и перспективные проекты.

В 2017 году ОМК отметит свое 25-летие. Одна из тем для заявок – «Интеллектуальная металлургия», предполагающая разработку высокотехнологичных образовательных программ в сфере робототехники и информационных технологий. Также одним из приоритетных направлений конкурса станет защита окружающей среды, приуроченная к Году экологии в России.

«Конкурс социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнерство" проводится в нашем городе уже в третий раз – 12 лучших социальных проектов было поддержано в 2016 году. И каждый из них помог решить ту или иную социальную проблему. Мы надеемся на активное участие НКО и волонтеров и в этом году. Призываем всех неравнодушных присоединяться и менять жизнь региона вместе с нами», – отметил управляющий директор АО «Трубодеталь» (входит в АО «ОМК», Москва) Дмитрий Марков.

На территории Челябинской области конкурс проходит при поддержке правительства Челябинской области и Челябинского регионального ресурсного центра поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций. Презентация «ОМК-Партнерство» в Челябинске пройдет 14 февраля 2017 года.

Среди проектов-победителей конкурса «ОМК-Партнерство» в 2016 году можно выделить «Ваш выбор – жизнь!» Челябинского городского общественного движения помощи онкобольным детям «Искорка». Проект посвящен профилактике онкозаболеваний. Благодаря его реализации жители поселка посетили информационные встречи и бесплатные консультации врачей-онкологов. Инициатива «Искорки» получила поддержку на федеральном уровне – президентский грант в размере 2 млн рублей на реализацию проекта онкопрофилактики в малых городах Челябинской области.

«Эстафета добрых дел» создана ведущим специалистом по благоустройству отдела по административно-хозяйственной деятельности завода «Трубодеталь» Натальей Деевой. Он посвящен оказанию помощи в проведении ремонтных работ для ветеранов поселка Новосинеглазово. Совместно с благотворительным фондом «Мечта» были собраны заявки на то, какая помощь необходима. При поддержке торгового дома «СантехУрал» были приобретены материалы и волонтерами выполнены работы по установке сантехнического оборудования.