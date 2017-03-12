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Агентство новостей Доступ 1 12 марта 2017 года, 14:22

Более 80 коробок поддельного алкоголя изъято из гаража челябинки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Ленинском районе Челябинска полицейские изъяли более 1,2 тыс. бутылок алкоголя с признаками контрафактности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

«Выявлен факт реализации, перевозки и хранения в целях сбыта алкогольной продукции, имеющей признаки подделки. По подозрению в организации нелегального бизнеса задержана местная жительница 1972 года рождения», – рассказали в Главке.

В гараже, принадлежащем женщине, полицейские обнаружили более 80 коробок с крепкими спиртными напитками, в том числе известных мировых брендов.

«Вся продукция изъята, образцы направлены в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Челябинской области», – отмечается в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по статье 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

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Теги: новости челябинска, полиция челябинска, борьба с контрафактным алкоголем
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