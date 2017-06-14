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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 16:00

Более 700 южноуральцев побывали с экскурсией на Михеевском ГОКе за год


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Михеевский горно-обогатительный комбинат (Варненский район, Челябинская область) с мая 2016 года в рамках экскурсий посетило 700 жителей региона – с производством флагманского горнодобывающего предприятия Русской медной компании познакомились жители Коркино, Челябинска, Магнитогорска, поселков Томинский, Полетаево, Первомайский, Роза и других населенных пунктов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

В состав экскурсионных групп входили муниципальные и областные депутаты, представители общественности, учителя, врачи, преподаватели вузов, предприниматели и активные граждане.

Руководство комбината подробно знакомило гостей с работой карьера, в котором добывается медная руда, демонстрировало обогатительную фабрику и лабораторию ГОКа. Экскурсанты могли пообщаться с сотрудниками предприятия и оценить действующие условия труда. Таким образом, граждане получали полную информацию о производстве на Михеевском ГОКе.

Инициатива РМК по организации ознакомительных поездок на Михеевский ГОК стала ответом на интерес, который проявили жители региона к проекту строительства аналогичного Михеевскому Томинского горно-обогатительного комбината в Сосновском районе. Главная задача проекта – дать южноуральцам возможность своими глазами увидеть, каким будет Томинский ГОК.

«Слышал много разных отзывов о данном производстве, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Было, конечно, некоторое волнение, были некоторые иные представления о том, что мы здесь увидим. Но когда приехали, поразил размах производства, впечатлила чистота, современное оборудование – технологически все на высшем уровне, впечатляет! Что касается безопасности – прошли мы по всем производственным участкам, стояли над флотомашинами – никаких запахов, ничего! Подобного производства я нигде не видел», – рассказал депутат Собрания депутатов Коркинского муниципального района Николай Швец.

Для информирования жителей Челябинской области о проекте строительства Томинского горно-обогатительного комбината действует телефон «горячей линии» 8-800-333-98-64 (время работы: понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 14.00, вторник, четверг – с 15.00 до 19.00, первая суббота месяца – с 9.00 до 14.00). Кроме того, действует сайт www.tomgok.ru.

Фото пресс-службы РМК

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