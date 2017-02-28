Более 70 мини-концертов прошло в подразделениях Группы ММК накануне Дня защитника Отечества

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 70 сменно-встречных собраний в подразделениях Группы ММК накануне Дня защитника Отечества по инициативе профсоюзной организации превратились в мини-концерты – настроение работникам поднимали участники творческих коллективов ДК металлургов имени Орджоникидзе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу профсоюза ММК.

Около 1 тыс. работников группы ММК и муниципальных предприятий Магнитогорска получили от профсоюза приглашения на мероприятие, посвященное чествованию воинов-интернационалистов. В 2017 году праздничный концерт в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялся в десятый раз. Председатель магнитогорского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Эдуард Якушев от имени центрального правления Российского союза ветеранов, наградил магнитогорских воинов-интернационалистов медалью «За заслуги перед Родиной и Отечеством». Медали удостоилась Первичная профсоюзная организация Группы ОАО «ММК» – за внимание и помощь, которую организация оказывает Союзу ветеранов Афганистана.

«К сожалению, в истории нашей страны практически не было ни одного даже краткого периода без войн или локальных конфликтов. Необходимость защиты своих интересов присутствовала и будет присутствовать всегда. И всегда были те, кто готов был встать на защиту этих интересов. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся к своим родным и близким. И отдаем дань уважения всем участникам тех событий. Будьте счастливы, здоровы и не теряйте оптимизма», – отметил председатель ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР Борис Семенов.

Звершил серию мероприятий праздничный концерт, организованный для ветеранов Магнитогорского металлургического комбината, который прошел также во дворце культуры металлургов имени Орджоникидзе.

Фото пресс-службы профсоюза ММК

