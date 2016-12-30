Более 5,5 тыс. единиц опасной пиротехники изъято в Челябинске накануне Нового года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска изъяла у продавцов более 5,5 тыс. опасных петард и фейерверков – горожан просят приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

За две недели оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника» полиция Челябинска изъяла из продажи более 5,5 тыс. единиц пиротехнических изделий, не соответствующих требованиям безопасности. Стражи порядка просят горожан приобретать данную продукцию только в специализированных магазинах, имеющих соответствующие лицензии. У продавцов в наличии должны иметься сертификаты и товарно-сопроводительные документы на пиротехнические изделия.

«Нельзя использовать пиротехнику при отсутствии идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия. Не следует оставлять пиротехнику в доступных для детей местах и допускать, чтобы несовершеннолетние использовали ее самостоятельно», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Напомним, согласно распоряжению администрации Челябинска на территории города запрещено применять открытый огонь и пиротехнические изделия, а также дуговые прожекторы в помещениях предприятий, учреждений и организаций и иных местах массового скопления людей, не обеспечивающих безопасности граждан. Запрещается проведение фейерверков в ночное время, за исключением новогодней ночи с 31 декабря на 1 января.

За использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины, предусмотрена административная ответственность – штраф для граждан составит 1-5 тыс. рублей; для должностных лиц – 5-25 тыс. Шуметь нельзя с 22 до 6 часов в рабочие дни и с 23 до 8 часов в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни.

Кроме того, в период новогодних праздников сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительности, в случае каких-либо правонарушений или обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть районного отдела полиции УМВД по Челябинску по месту совершения правонарушения, либо по телефону 02.