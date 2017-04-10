Более 300 студентов ЮУрГУ устроят «космический» флешмоб

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 300 студентов ЮУрГУ обещают устроить зрелищный «космический» флешмоб – мероприятие приурочат сразу к двум датам – Дню космонавтики и 60-летию аэрокосмического факультета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В среду, 12 апреля, в полдень на площадке перед главным корпусом Южно-Уральского госуниверситета около 300 студентов выстроятся в фигуры: ракету – в честь полета Юрия Гагарина и цифру 60 –поздравляя тем самым родной факультет с юбилеем.

«Все больше людей забывает о Дне космонавтики, о том, что в этот день, 56 лет назад, Юрий Гагарин первым из людей совершил полет в космическое пространство, которое долгое время оставалось недосягаемым. Поэтому очень важно для нас показать значимость этого события, которое мы решили отразить во флешмобе», – говорит один из организаторов праздника, студент АК-факультета Николай Верхов.

Посмотреть на флешмоб сможет любой желающий.

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