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Агентство новостей Доступ 1 23 июля 2017 года, 10:05

Более 300 семей из южноуральской глубинки переедут в Челябинск


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области завершается программа расселения аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, – более 300 семей из 11 городов и районов станут жителями южноуральской столицы; ключи от новых квартир они получат уже 28 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как рассказал председателю набсовета Фонда ЖКХ Сергею Степашину губернатор Челябинской области Борис Дубровский, в новый жилой комплекс «Смолинский» на улице Новороссийская (Ленинский район Челябинска) переедут собственники аварийного жилья из Миасса, Златоуста, Карталов, Миньяра, Кропачево, Сима, а также Ашинского, Сосновского, Увельского, Катав-Ивановского и Чебаркульского районов. Ключи от новых квартир они получат 28 июля из рук Бориса Дубровского и Сергея Степашина.

«Всего по проекту в этом квартале сдано 447 квартир общей площадью 22 тыс. кв. метров. Для расселения 13 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, приобретено 331 жилое помещение с чистовой отделкой площадью 14,9 тыс.кв. м. Это позволит улучшить жилищные условия 331 семьи», – уточнил глава региона.

Сергей Степашин, в свою очередь, подчеркнул, что проект по централизованному переселению граждан, реализуемый в Челябинской области, является уникальным.

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Также он отметил, что проведение комплексной застройки – хорошее решение руководства области и города в рамках реализации программы переселения.

В рамках реализации 185-ФЗ до 1 сентября 2017 года на территории Челябинской области было необходимо расселить 12,55 тыс. граждан из 196,21 тыс. кв. м аварийного жилья. В 2008-2016 годах на эти цели региону из средств Фонда было выделено 6,19 млрд рублей. В порядке софинансирования южноуральское правительство добавило 5,37 млрд рублей. Эти средства были направлены на переселение из аварийного жилья 25 тыс. 498 человек.

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Теги: челябинская область, фонд жкх, борис дубровский, сергей степашин, ветхо-аварийное жилье, расселение
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