Более 30 территорий Южного Урала примут шествие «Бессмертного полка»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области стартовала подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – шествие «Бессмертного полка» пройдет более чем в 30 территориях региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги заседания оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы под руководством вице-губернатора Олега Климова.

По его словам, подготовка ведется по нескольким направлениям – оказание мер соцподдержки ветеранам, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В Челябинске празднование начнется с церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее Славы (репетиции пройдут 19 и 26 апреля); также состоится традиционный марш воинских частей Челябинского гарнизона, правоохранительных органов, ветеранских организаций и учащихся школ (кадетов) Челябинска на площади Революции.

«В четверг, 13 апреля, состоится первая тренировка пешей колонны, следующие общие тренировки на площади Революции пройдут 19 и 26 апреля. Генеральная репетиция построения состоится 4 мая», – рассказал заместитель начальника Челябинского гарнизона Александр Шкребтий.

Отметим, что в параде традиционно будет участвовать боевая техника, поэтому движение по центральной части города перекроют. Торжественное построение и марш 9 мая начнутся в полдень.

Продолжит праздник в Челябинске акция «Бессмертный полк». «Скоро начнет работу "горячая линия" об изготовлении штендеров. Регистрация в колонну не предусмотрена, к акции может присоединиться любой желающий. Кроме Челябинска, акция планируется в 30 территориях», – рассказал координатор акции «Бессмертный полк» на Южном Урале Игорь Белехов.

Формирование колонны начнется на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Шествие стартует в 15.00. Маршрут пройдет по проспекту Ленина до улицы Цвиллинга. На время прохождения полка движение транспорта будет перекрыто.