Более 200 делегатов приняли участие в Забабахинских научных чтениях на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) успешно завершила работу традиционная Международная конференция XIII Забабахинские научные чтения (ЗНЧ) – ее участниками стали более 200 ученых в возрасте от 20 до 84 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина.

В 2017 году конференция была посвящена 100-летию со дня рождения Евгения Забабахина. О многочисленных заслугах одного из создателей отечественного атомного оружия, научного руководителя НИИ-1011 (сейчас РФЯЦ – ВНИИТФ) в 1960-1984 годах, основных вехах его биографии на торжественном открытии конференции рассказал почетный научный руководитель Ядерного центра академик РАН Евгений Аврорин.

Тематика первого пленарного заседания охватила вопросы, представляющие несколько основных сфер научных интересов Забабахина. Так, Игорь Забабахин рассказал о работах отца по кумулятивным процессам и явлениям, которые прошли через всю его научную деятельность. Тему продолжил заместитель научного руководителя РФЯЦ – ВНИИТФ профессор Вадим Симоненко, представив современное состояние этих исследований.

О реализации в СССР программы мирных ядерных взрывов, одним из самых активных сторонников которых был Евгений Забабахин, доложил Альберт Васильев (АО «НИКИЭТ»).

ЗНЧ – это единственный в мире форум, объединяющий весь комплекс проблем и направлений исследований по физике высоких плотностей энергии.

«За пять дней конференции ученые продемонстрировали последние достижения, результаты исследовательских программ, обсудили направления дальнейших исследований. Всего в ходе заседаний прозвучали 191 устный и 122 стендовых доклада. Ярко о себе заявили молодые исследователи», – говорится в сообщении.

По мнению Вадима Симоненко, Чтения прошли успешно, интересно и насыщенно, «во многом благодаря ощущаемой всеми "притягательной силе" Евгения Ивановича Забабахина»; конференция продемонстрировала высокий научный уровень докладов и собрала представительный состав ученых. Профессор отметил большой прорыв в лазерных технологиях, развитие направлений исследований с магнитными генераторами, прогресс в экспериментальных технологиях и большой методический прогресс, а также бурное развитие вычислительных технологий, дающих большие возможности для изучения физических процессов. «Это колоссальный успех физики энергии высоких плотностей. Конференция на подъеме не просто эмоциональном, юбилейном, она на подъеме технологическом», – резюмировал он.

Участники также высоко оценили работу форума, его организацию, актуальность тем и выразили желание вернуться в Снежинск.