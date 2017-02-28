Более 2 тыс. коробок контрафактного спиртного изъято на ЧМЗ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске изъято более двух тысяч коробок поддельного алкоголя – в Металлургическом районе стражи порядка одновременно нагрянули сразу в семь мест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка полиции.

«Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка совместно со следователями отдела полиции “Металлургический” одновременно провели семь обысков в торговых точках и складских помещениях. В результате проведенных мероприятий изъято более двух тысяч коробок с крепкими спиртными напитками, имеющими признаки подделки, в том числе известных мировых брендов», – говорится в сообщении.

Обыски проходили в рамках возбужденного ранее уголовного дела по части 4 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). В совершении данного преступления подозревается местный житель 1969 года рождения, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательной базы в отношении его незаконной деятельности, а также устанавливаются возможные соучастники.