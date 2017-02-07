Более 160 работ представлено на выставке детского декоративно-прикладного творчества в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Государственном историческом музее Южного Урала 7 февраля открылась выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» – на ней представлены 160 работ челябинских детей в возрасте от 7 до 17 лет. Позже, согласно правилам конкурса, будут определены победители. Корреспондент Агентства новостей «Доступ» познакомился с детским творчеством, которое, впрочем, детское только по названию, но не по качеству исполнения.

В ЧЕМ ФИШКА?

Перед зрителем предстают более полутора сотен работ, выполненных в самых разных техниках – это и резьба по дереву, и вышивка, и глина, а также мозаика, декупаж, работа по металлу, выжигание и многое другое. Если судить по названию, может показаться, что это просто набор школьных поделок, однако профессиональный уровень этих произведений настолько высок, что далеко не любой взрослый сможет это повторить.

MUST SEE

Внимания заслуживают все работы – участники прошли строгий профессиональный отбор, но больше всего среди экспонатов удивляет настоящая кольчуга, сделал которую 14-летний школьник. Можно также отметить качественные изделия из глины.

МНЕНИЕ ЗНАТОКОВ

«Выставку стоит посетить, прежде всего, потому что она представляет из себя контрольный срез, который позволяет увидеть уровень декоративно-прикладного творчества учащихся. Кроме того, детям это будет очень интересно. Думаю, после посещения выставки немало подростков тоже запишется в различные кружки. Каждый год на конкурсе появляются новые направления декоративно-прикладного творчества, некоторые – уходят. В 2017 году особенно примечательно, что мальчики начали заниматься мужскими видами декоративно-прикладного творчества, такими как камнерезные работы, один из ребят сделал кольчугу», – прокомментировала сотрудник выставочного отдела Государственного исторического музея Южного Урала Дина Самадова.

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ВЕРДИКТ

По мнению редакции Агентства новостей «Доступ», данная выставка представляет особый интерес для детей школьного возраста – они, впрочем, как и взрослые рукодельники и рукодельницы, смогут найти для себя огромное количество идей для творчества.

Плюсы: полезно для детей, дешево, педагогично.

Минусы: интересно узкому кругу лиц.

ЯВКИ И ПАРОЛИ

Выставка проходит в Государственном историческом музее Южного Урала (Труда, 100, Западная башня, второй этаж) с 7 по 27 февраля включительно. Стоимость билета 50 рублей, также предполагаются мастер-классы (стоимость 100 рублей).