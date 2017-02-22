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Агентство новостей Доступ 1 22 февраля 2017 года, 11:38

18+ Бизнесмен, выбросивший задушенного приятеля на мусорку, предстанет перед судом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бизнесмен, задушивший своего товарища ремнем безопасности и бросивший его труп рядом с мусоркой под Челябинском, предстанет перед судом – следователи квалифицировали действия обвиняемого как убийство, не усмотрев в них превышения пределов необходимой обороны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено еще 8 декабря 2016 года, когда двое приятелей выехали за город, в район Кременкуля, чтобы употребить наркотическую соль и алкоголь. Когда веселье сменилось ссорой, переросшей в драку, водитель обмотал руки и ноги друга ремнем безопасности, а затем стал сдавливать ему лентой шею. Когда товарищ перестал дышать, злоумышленник закрыл машину и ушел. Через два дня мужчина решил, что надо избавляться от трупа и, вернувшись к авто, поехал в случайно выбранном направлении. Дорога завела его в тупик в районе СНТ «Тракторосад-5», где рядом с мусоркой он бросил тело и уехал.

Сначала полицейские нашли труп под снегом, затем задержали подозреваемого. Им оказался директор челябинского ООО. Мужчина был избит и пытался убедить следствие, что задушил приятеля, защищая себя. Следователи назначили ряд экспертных исследований.

«В ходе расследования было установлено, что мужчина совершил именно убийство. Хотя он и продолжает настаивать на версии самообороны. Ему предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство"», – рассказал руководитель Сосновского межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Александр Колов.

Напомним, с сообщением о пропаже погибшего в полицию обратились родственники. Сотрудники уголовного розыска задержали преступника по «горячим следам».

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, мусорный бак, новости челябинска
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