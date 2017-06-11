Вс, 11.06.2017, 20:03 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 11 июня 2017 года, 09:55

Бизнесмен из Снежинска заплатит 210 тыс. за подкуп полицейского


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Снежинский горсуд (ЗАТО, Челябинская область) оштрафовал местного индивидуального предпринимателя на 210 тыс. рублей за попытку подкупить полицейского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, за 70 тыс. рублей бизнесмен намеревался вернуть товар, изъятый у него сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского Отдела МВД, и избежать уголовной ответственности по части 3 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг).

«Он лично передал действовавшему в рамках оперативного мероприятия старшему оперуполномоченному отделения ЭБиПК деньги, после чего был задержан», – уточнили в суде.

Предпринимателя признали виновным по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

При определении меры наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, что мужчина воспитывает несовершеннолетнего ребенка, активно способствовал раскрытию преступления, занимается общественно полезной деятельностью, имеет благодарности.

«Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил ему штраф в размере 210 тыс. рублей с рассрочкой уплаты в течение 14 месяцев с момента вступления приговора в законную силу», – отмечается в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: коррупция, взятка, новости челябинска, новости снежинска, криминальные новости челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:19
Ильменка-2017: быть и петь
сегодня, 15:40
Известный хореограф Мигель снимет танцевальный клип с челябинцами
сегодня, 15:13
У православных христиан 12 июня начинается Петров пост
сегодня, 14:20
Жара возвращается на Южный Урал
сегодня, 12:16
В Челябинске появится новый мемориал Героям России
сегодня, 10:26
Православные России 11 июня чествуют икону от вражды и гнева
вчера, 20:55
Магнитогорский спортсмен стал вторым на чемпионате России в ходьбе на 20 км
вчера, 20:21
Католики и лютеране 11 июня празднуют День Святой Троицы
вчера, 16:45
Температура на Южном Урале в ночь на воскресенье опустится до нуля
вчера, 15:09
Дом купца Кузнецова в центре Челябинска продают за 13 млн рублей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость