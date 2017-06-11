Бизнесмен из Снежинска заплатит 210 тыс. за подкуп полицейского

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Снежинский горсуд (ЗАТО, Челябинская область) оштрафовал местного индивидуального предпринимателя на 210 тыс. рублей за попытку подкупить полицейского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, за 70 тыс. рублей бизнесмен намеревался вернуть товар, изъятый у него сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского Отдела МВД, и избежать уголовной ответственности по части 3 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг).

«Он лично передал действовавшему в рамках оперативного мероприятия старшему оперуполномоченному отделения ЭБиПК деньги, после чего был задержан», – уточнили в суде.

Предпринимателя признали виновным по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

При определении меры наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, что мужчина воспитывает несовершеннолетнего ребенка, активно способствовал раскрытию преступления, занимается общественно полезной деятельностью, имеет благодарности.

«Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил ему штраф в размере 210 тыс. рублей с рассрочкой уплаты в течение 14 месяцев с момента вступления приговора в законную силу», – отмечается в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.