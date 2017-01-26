Бизнесмен из Миасса похитил 70 млн рублей, ремонтируя военные грузовики

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) осудили предпринимателя, похитившего 70 млн рублей из бюджета, выделенные на ремонт грузовиков «Урал», находящихся в распоряжении военных частей, – бизнесмен получил реальный срок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Миасский городской суд рассмотрел дело в отношении директора фирмы, занимающейся ремонтом автомобилей на базе грузовиков «Урал». Получив до договору более 123 млн рублей за сервисное обслуживание военной техники, руководитель часть суммы обналичил, а часть направил на нужды своего предприятия. В итоге с 2012 по 2014 годы из бюджета были похищено более 70 млн рублей. А «Уралы» так и не починили.

«Выступая в судебных прениях, гособвинитель просил признать директора фирмы виновным в мошенничестве и назначить ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Изъятые у коммерсанта из банковской ячейки денежные средства в размере более 34 млн рублей, 137 тыс. долларов США, 3,9 тыс. евро – конфисковать», – рассказал прокурор Миасса Евгений Ветошкин.

Миасский горсуд переквалифицировал действия бизнесмена на часть 3 статьи 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере). Коммерсант приговорен к 4 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Арестованные денежные средства в сумме 34 млн рублей, 137 тыс. долларов США, 3,9 тыс. евро оставлены до решения вопроса о возмещении материального ущерба потерпевшему по гражданскому иску.