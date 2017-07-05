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Агентство новостей Доступ 1 5 июля 2017 года, 16:37

Эксперты доказали безопасность аттракционов парка Гагарина в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Доказана безопасность аттракционов в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина – повторная экспертиза опровергла доводы чиновников и депутатов о ненадежности колеса обозрения и других развлекательных объектов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 21 июня депутаты гордумы и работники Контрольно-счетной палаты заявили, что аттракционы в ЦПКиО имени Гагарина опасны для использования и, вообще, были списаны еще 2002-2004 годах.

Эксплуатацию аттракционов ведет ООО «Активный отдых». В мае 2017 года компания привлекла специализированную организацию из Перми, которая провела полное техническое освидетельствование всех аттракционов и выдала разрешение на их использование вплоть до мая 2018 года.

Данный документ не удовлетворил КСП, где заявили, что указанная компания не входит в реестр Росаккредитации. Чиновники рекомендовали приостановить работу аттракционов, чтобы не создавать опасность для жизни граждан. Чтобы доказать безопасность и работоспособность аттракционов, ООО «Активный отдых» пошло на дополнительные расходы и привлекло другую экспертную организацию.

«Мы вызвали аккредитованную независимую организацию из Ярославля, которая входит в указанный реестр. Специалисты провели повторное техническое освидетельствование аттракционов и выдали положительное заключение на все, включая колесо обозрения. Более того, они проверили техническую документацию, выданную их пермскими коллегами, и заявили, что составляли документы аккредитованные эксперты, поэтому необходимости в повторной экспертизе не было», – рассказал заместитель директора ООО «Активный отдых» Александр Черных.

Теперь ООО и руководство парка могут предъявить Контрольно-счетной палате и депутатам документ, который однозначно разрешает безопасную и законную эксплуатацию аттракционов.

«На сегодняшний день мы несем полную ответственность, что данные аттракционы годны к эксплуатации, разрешены экспертной организацией и безопасны для граждан», – заявил Александр Черных.

Также Александр Черных пояснил причины такого внимания к аттракционам парка. «Ежегодно в летний период проверяются все места отдыха. Сегодня поводом послужило необоснованное заявление Контрольно-счетной палаты. Вообще, на мой взгляд, не совсем правильно на весь город сообщать, что аттракционы опасны, это подрывает репутацию различных юридических лиц», – отметил замдиректора ООО.

Добавим, что депутаты высказали еще одну претензию к эксплуатирующей компании: по данным парламентариев, в год она получает прибыль в размере 50 млн рублей с одного колеса обозрения, а отдает городу всего 10 млн. Между тем, как рассказал Александр Черных, 50 млн в парке можно получить только со всех аттракционов вместе взятых, причем в самые «урожайные» годы. При этом ООО «Активный отдых» делает необходимые отчисления МАУ «ЦПКиО имени Гагарина», а также направляет средства на зарплаты, запасные части и содержание парка.

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Теги: новости челябинска, парк гагарина
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