ВАЖНО. Без бумаг и очередей: МВД упростило правила регистрации транспортных средств

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С понедельника, 10 июля, изменены правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции, а также внесены корректировки в административный регламент ведомства, – соответствующий документ опубликован на официальном сайте МВД РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В частности, уточняется «порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами». Их регистрация будет возможна, если они могут быть идентифицированы.

Кроме того, закрепляется возможность восстановления регистрации транспорта, после устранения причин прекращения их регистрации в любом регподразделении.

«Предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг», – отмечается в сообщении ведомства.

Более того, из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО, поскольку получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Как пишет «Российская газета», с января по апрель этого года в России было продано 1,6 млн легковых авто с пробегом. Как сообщало агентство «Автостат», за это время россияне приобрели около 452 тыс. новых автомобилей.