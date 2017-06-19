Пн, 19.06.2017, 11:28 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 19 июня 2017 года, 10:45

Бесплатную парковку на 100 мест построят около аэропорта Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Около челябинского аэропорта построят бесплатную парковку на 100 мест – теперь автомобилистам, ожидающим прибытия самолетов, не придется ставить машины на обочине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Далеко не все готовы пользоваться платной стоянкой, прилегающей к территории аэропорта, поэтому многие выставляют машины вдоль трассы, что формирует километровые вереницы авто – это довольно неудобно и опасно», – отметил Евгений Тефтелев.

Он сказал, что принято решение сделать бесплатную стоянку в километре от «воздушных ворот», по правую сторону от трассы. Руководство аэропорта согласилось оборудовать стоянку специальным табло и звуковыми оповещениям о прибывающих и отправляющихся рейсах. Со времением парковку обеспечат кафе и шиномонтажкой. Стоянка будет вмещать до 100 автомобилей.

«На сегодняшний день уже проведен аукцион, есть исполнители работ. На данные цели выделено 6 млн рублей», – сказал Тефтелев.

Напомним, ранее прокуратура потребовала от АО «Челябинское авиапредприятие» и ООО «Новапорт Трейдинг» (организация, оказывающая услуги автопарковки) прекратить необоснованное взимание платы с водителей. На привокзальной площади аэропорта Челябинск создана зона безопасности. Кратковременная остановка автотранспортных средств там допускается только для посадки (высадки) пассажиров. Однако там же имеется VIP-парковка, стоимость услуг которой составляет 300 рублей.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: парковка, аэропорт челябинск, администрация челябинска, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 10:25
Около 1,5 тыс. молодых профессионалов примут участие в форуме «УТРО-2017»
сегодня, 09:45
ЧТО ДЕЛАТЬ для беспроблемной поездки с ребенком в такси
сегодня, 09:28
Клещи покусали волонтеров, искавших 10-летнего мальчика из Каслей
вчера, 20:55
Грозы и град ожидаются в Челябинской области – штормовое предупреждение
вчера, 13:38
Южноуральская неделя в фотографиях
вчера, 13:15
Южноуральцев приглашают стать археологами-волонтерами
вчера, 09:21
Челябинский боксер Ковалев проиграл Уорду матч-реванш техническим нокаутом
вчера, 09:01
Челябинский следователь СКР, пытавшийся обратиться к Путину, арестован в Карелии
17 июня, 23:25
Центральный аппарат СК взял на контроль дело об исчезновении ребенка под Челябинском
17 июня, 21:51
Очки в стиле стим-панк, «ждуны» и куклы с гениталиями. На Южном Урале проходит Бажовский фестиваль
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость