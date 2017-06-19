Бесплатную парковку на 100 мест построят около аэропорта Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Около челябинского аэропорта построят бесплатную парковку на 100 мест – теперь автомобилистам, ожидающим прибытия самолетов, не придется ставить машины на обочине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Далеко не все готовы пользоваться платной стоянкой, прилегающей к территории аэропорта, поэтому многие выставляют машины вдоль трассы, что формирует километровые вереницы авто – это довольно неудобно и опасно», – отметил Евгений Тефтелев.

Он сказал, что принято решение сделать бесплатную стоянку в километре от «воздушных ворот», по правую сторону от трассы. Руководство аэропорта согласилось оборудовать стоянку специальным табло и звуковыми оповещениям о прибывающих и отправляющихся рейсах. Со времением парковку обеспечат кафе и шиномонтажкой. Стоянка будет вмещать до 100 автомобилей.

«На сегодняшний день уже проведен аукцион, есть исполнители работ. На данные цели выделено 6 млн рублей», – сказал Тефтелев.

Напомним, ранее прокуратура потребовала от АО «Челябинское авиапредприятие» и ООО «Новапорт Трейдинг» (организация, оказывающая услуги автопарковки) прекратить необоснованное взимание платы с водителей. На привокзальной площади аэропорта Челябинск создана зона безопасности. Кратковременная остановка автотранспортных средств там допускается только для посадки (высадки) пассажиров. Однако там же имеется VIP-парковка, стоимость услуг которой составляет 300 рублей.