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Агентство новостей Доступ 1 17 января 2017 года, 16:56

Бесплатно попасть в «Артек» могут 317 южноуральцев


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Детская мечта – смена в «Артеке» на крымском полуострове – становится более вполне реальной. Раньше бесплатные путевки распределяли органы исполнительной власти, по какому принципу – не всегда и не всем было понятно. Теперь решение будет принимать компьютер. Что нужно сделать, чтобы попасть в число претендентов – в материале Агентства новостей «Доступ».

По словам начальника отдела дополнительного образования и воспитания областного Минобрнауки Елены Сидорчук, новая система отбора детей в «Артек» стартовала в декабре прошлого года. Родителям и их детям предлагают зарегистрироваться на официальном сайте лагеря, создать личный кабинет ребенка и загрузить туда результаты его работы: грамоты, дипломы, сертификаты, кубки, медали – все самые значимые победы.

«Эта система инициативна. Ребенок сам показывает свое желание поехать в Крым. Второе – она прозрачна, потому что для всех абсолютно идентична и нет никакого субъективного участия: ни взрослого, ни комиссионного. Это принципиально важно», – рассказывает чиновница.

Компьютерная система, используя принцип нейронной самообучающейся сети, сама оценит достижения претендента и подсчитает баллы.

В Челябинской области бесплатную путевку могут получить 317 детей. Именно столько квот на 10 профильных смен выделили региону в 2017 году. Напомним, что проезд туда и обратно родители должны будут оплатить сами.

Главный специалист министерства образования и науки региона Надежда Выдря напомнила, что хорошую конкуренцию «Артеку» может составить центр «Сириус», что в Сочи. Правда, здесь отбор более жесткий, зато организаторы оплачивают не только питание и развлекательную программу, но и образование у лучших преподавателей страны, а также саму дорогу.

Разница в том, что этот лагерь отбирает детей самостоятельно, передает свои пожелания региональному Минобрнауки и присылает личные приглашения на имя родителя ребенка.

Чтобы попасть в «Сириус», нужно, например, победить в заключительных этапах всероссийских олимпиад, показать отличный результат на соревнованиях «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», победить в олимпиаде «Звезда», которую не так давно организовал ЮУрГУ, а после к интеллектуальным соревнованиям подключились более 30 вузов страны.

Впрочем, по словам заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, не исключено, что в регионе в ближайшее время появится свой центр для одаренных детей. «Об этом говорил президент. Что в каждом регионе должен быть свой центр для талантливых детей. И у нас есть такая возможность – у нас много загородных лагерей, на базе которых можно будет создать такую организацию», – говорит чиновница.

Добавим, что в 2016 году на поддержку и развитие одаренных детей в Челябинской области потратили 23 млн рублей. За эти деньги провели десятки олимпиад и конкурсов разных уровней, и отправили сотни ребят на профильные смены в лагеря.

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Теги: минобрнауки, лагерь, новости челябинска, одаренные дети, артек
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