18+ Беременную многодетную невесту осудят за убийство жениха на свадьбе в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Златоуста (Челябинская область) предстанет перед судом за убийство жениха на собственной свадьбе – беременная мать троих детей воткнула в возлюбленного нож в ходе ссоры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в декабре 2016 года в квартире дома по улице Бориса Ручьева. Супруги, которые днем поженились, отмечали свадьбу с друзьями и родственниками. В ходе застолья муж припомнил, что дал жене денег на покупки, однако сдачу она ему не вернула. На его возмущение женщина заявила, что не отдаст деньги, так как сможет лучше ими распорядиться. Разразился скандал.

«В ходе ссоры женщина взяла на кухне нож и ударила им супруга в переднюю поверхность грудной клетки. Ее остановили гости, однако она схватила другой нож, которым нанесла мужу не менее двух ударов в грудную клетку, один – в область спины, три – в правую руку и один удар – в правую дельтовидную область. От причиненных колото-резаных ранений мужчина скончался на месте происшествия», – рассказал зампрокурора Златоуста Андрей Скобочкин.

Расследованием дела занимался СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, обвиняемая сожительствовала с погибшим в течение семи лет. С ним у нее родилось двое детей, один был от другого мужчины. На момент совершения преступления женщина была беременна. С ее слов, каких-либо существенных причин, чтобы лишить жизни близкого человека, у нее не было. Во время следствия обвиняемая находилась под подпиской о невыезде.

Ольга Плеханова