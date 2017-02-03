Банду чиновников осудят за хищение 17 млн при распределении жилья

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области состоится суд над бывшими чиновниками из Сатки, которые нелегально обеспечили жильем своих родных и знакомых, – их махинации нанесли бюджету ущерб в размере 17,2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР региона.

По версии следствия, в 2014-2015 годах обвиняемые сделали фиктивные копии договоров найма жилья для своих родственников и знакомых, согласно которым те с 2006 года якобы проживали в аварийных и ветхих домах, включенных в программу «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».

Указанным лицам были незаконно предоставлены 12 квартир, приобретенных за 17,2 млн рублей из средств бюджета Челябинской области и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Экс-глава администрации Сатки Иван Игнатов, а также его бывший заместитель Сергей Дроздов обвиняются по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Бывший начальник юридического отдела МКУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» Юлия Басырова обвиняется по части 5 статьи 33, части 2 статьи 286 УК РФ (пособничество в совершении указанного преступления).

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.