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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 17:17

Члены банды, расстрелявшей милиционера с друзьями в Юрюзани, попросили смягчить наказание


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Члены банды, совершившие тройное убийство в Юрюзани (Челябинская область), обжаловали приговор в Верховный суд РФ, надеясь добиться смягчения наказания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Во вторник, 4 апреля 2017 года, ВС РФ рассмотрел жалобу на приговор Челябинского облсуда трех членов ОПГ – Владимира Кузнецова 1974 года рождения, Владислава Толкачева 1982 года рождения и Евгения Сингаевского 1975 года рождения.

Преступники просили смягчить наказание. Ранее Толкачеву было назначено 25 лет лишения свободы, Кузнецову – 19 лет, обоим в колонии строгого режима, Сингаевскому – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с подсудимых в общей сложности порядка 2,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда и материальный ущерб в размере более 350 тыс. рублей.

Верховный суд изучил обстоятельства дела и оставил приговор предыдущей инстанции без изменения.

Напомним, преступники, являясь членами банды, в состав которой также входил Олег Болотов 1975 года рождения, отправленный в 2015 году на принудительное лечение, находили своих потенциальных жертв по объявлениям о покупке лома цветных металлов. При встрече с покупателями Кузнецов, вводя их в заблуждение, сопровождал в безлюдные места, где их поджидали Толкачев, Сингаевский и Болотов, вооруженные пистолетом с глушителем, снаряженным боевыми патронами калибра 9 мм, а также металлическими трубами и досками. Свои лица нападавшие скрывали масками. Во всех случаях потерпевшим угрожали пистолетом, подвергали избиениям и похищали находящиеся при них крупные суммы денежных средств и иное ценное имущество.

По указанной схеме участники группы в 2007 году совершили четыре разбойных нападения – в Златоусте, Сатке, Юрюзани и Миассе. При совершении преступления в августе 2007 года в Юрюзани прибывшие трое потерпевших оказали нападавшим активное сопротивление, за что были сначала жестоко избиты, а затем расстреляны. Среди убитых были экс-начальник УВД Сатка, действующий сотрудник милиции, а также 26-летний инвалид боевых действий. После хищения денежных средств и ценного имущества потерпевших участники преступной группы скрылись с места преступления на автомашине потерпевших.

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Теги: челябинский облсуд, опг, верховный суд рф, новости сатки, суды челябинска, суд присяжных, новости юрюзани
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