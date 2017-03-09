Банда, похищавшая парфюм и курятину у дальнобойщиков, предстанет перед судом в Пласте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Три уроженца Златоуста предстанут перед судом за серию хищений из фур и грузовых фургонов на трассах Челябинской области – мужчины украли продуктов и парфюмерии на полмиллиона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Основателем ОПГ стал 38-летний житель Златоуста, имевший криминальный опыт и авторитет. Мужчина решил, что можно совершать тайные хищения из грузовых автомобилей, которые паркуются на неохраняемых стоянках и по обочинам дорог на ночь. В преступную группу он вовлек двух ранее судимых земляков. Злоумышленники действовали с апреля по июль 2016 года.

Большинство преступлений было совершено на автодороге Р-360, соединяющей Южноуральск и Магнитогорск. Кроме того, участники ОПГ охотились на фуры, следовавшие по М-5 и останавливавшиеся в Сосновском и Кунашакском районах. Забираясь ночью в фургоны и кузова, злоумышленники похитили мясо птицы на 25 тыс. рублей, продукцию «Л'Этуаль» на 3 тыс. рублей, косметику Avon на 27 тыс. рублей, продукты питания на 22 тыс. рублей, парфюмерию «Иль де ботэ» на 219 тыс. рублей, а также различные товары на 213 тыс. рублей.

«Все обвиняемые заключили досудебное соглашение с прокуратурой о сотрудничестве, поэтому каждое дело было выделено в отдельное производство. Мужчинам вменяют пункт "а" части 4 статьи 158 УК РФ – "Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище организованной группой". Горожане признали свою вину полностью», – рассказал и.о. прокурора Пласта Алексей Земсков.

Расследованием уголовного дела занималось ГСУ ГУ МВД по Челябинской области. В настоящее время материалы переданы в Пластский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы до 1 млн рублей.

Ольга Плеханова