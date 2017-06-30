Азартного адвоката и 14 его сообщников осудят за игорный бизнес в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области предстанут перед судом адвокат и 14 его сообщников, организовавшие игорный бизнес в Чебаркуле и Миассе, – заведения работали около четырех лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

По данным следствия, в 2013-2017 годы адвокат Адвокатской палаты Челябинской области Дмитрий Кудряков привлек к преступной деятельности 14 местных жителей и открыл с ними игровые залы на территории двух муниципалитетов. Сообщники незаконно установили там игровое оборудование и предавались азартным занятиям. Преступные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками областного полицейского главка.

«По уголовному делу был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены необходимые экспертизы. Допрошено большое количество свидетелей. Арестовано более 30 игровых автоматов и 10 системных блоков. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемых к совершению преступлений», – говорится в сообщении.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения по пунктам «а, б» части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).