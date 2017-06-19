Автозавод «Урал» организует летний отдых для детей сотрудников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская область, входит в Группу ГАЗ) открывает новый сезон в детском загородном лагере на базе автозаводского санатория-профилактория – этим летом здесь отдохнут более 700 юных жителей Миасса, 349 из них – дети сотрудников автозавода.

Новый сезон в лагере имени Феди Горелова на озере Тургояк стартует 19 июня. Всего для детей автозаводчан и жителей Миасса этим летом будет организовано три тематические смены продолжительностью 18 дней. Автозаводчане, по традиции, оплатят от 5% до 15% стоимости путевки.

Для детей организовано пятиразовое питание, увлекательные спортивная и развлекательная программы, творческие студии по интересам, различные конкурсы и викторины. Территория лагеря охраняется и проходит обязательную противоклещевую обработку.

Также в летний период будет организован для работников предприятия традиционный отдых на базе отдыха «Автозаводской пляж на озере «Еланчик». Организация летнего отдыха автозаводчан и их семей – одна из двух десятков социальных программ автомобильного завода «Урал», направленных на поддержание материнства и детства, семьи, отдыха и досуга сотрудников.