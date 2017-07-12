Ср, 12.07.2017, 14:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 13:25

Автор лучшего проекта благоустройства Челябинска получит 100 тыс. рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске состоится конкурс на лучший дизайн-проект по реконструкции общественных пространств города, организованный региональным отделением «Единой России»,  – авторы лучших идей получат денежные призы, предает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧРО.

Отметим, что партийный проект «Городская среда» вступил в активную фазу. Уже начались работы по благоустройству дворовых и общественных пространств. Обязательным условием стало участие жителей во всех этапах реализации проекта – от обсуждения плана будущих работ и до контроля за их качеством. Сейчас у горожан появилась еще одна возможность принять участие в формировании городской среды.

Депутаты Челябинской гордумы организовали конкурс на лучший дизайн-проект по благоустройству общественных пространств. Для конкурса будет выбрано пять объектов. Обладатель первого места получит премию в размере 100 тыс. рублей, второго – 50 тыс., третьего – 25 тыс. рублей. Участие могут принять все желающие. Прием заявок завершится в октябре, после чего будут определены победители.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе и предоставления конкурсных проектов до 25 сентября 2017 года. Заявки направляются на электронный адрес оргкомитета pressa@chelduma.ru в утвержденной форме на русском языке. С положением можно ознакомиться ЗДЕСЬ. 

Срок рассмотрения проектов и вынесения решения жюри с 25 сентября по 5 октября. Церемония награждения победителей конкурса состоится в октябре. 

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: единая россия, благоустройство, новости челябинска, челябинская гордума, городская среда
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:38
Сотрудникам бывшего МУП «Челябавтотранс» задолжали более 30 млн рублей зарплаты
сегодня, 14:18
Власти Южного Урала намерены массово учить детей плавать
сегодня, 14:09
Лидер ОПГ по автоподставам задержан в Челябинске, он уже сдал подельников
сегодня, 12:04
ВНИМАНИЕ. Новые правила перевозки детей вступили в силу 12 июля
сегодня, 11:51
Мать простила сына, едва не зарезавшего ее серпом, в Челябинской области
сегодня, 11:40
Южноуральская полиция поймала мошенников, которые подсовывали продавцам «прикольные» деньги
сегодня, 09:54
Около 200 зрителей пришли на открытую тренировку ХК «Трактор»
сегодня, 09:34
ВАЖНО. В России изменили порядок предоставления льготных автокредитов
сегодня, 09:12
Воспитанника детсада увезли в больницу после падения на прогулке в Сатке
сегодня, 09:01
Засвет! «Челябэнерго» приглашает горожан на уникальную фотовыставку
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость