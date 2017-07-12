Автор лучшего проекта благоустройства Челябинска получит 100 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске состоится конкурс на лучший дизайн-проект по реконструкции общественных пространств города, организованный региональным отделением «Единой России», – авторы лучших идей получат денежные призы, предает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧРО.

Отметим, что партийный проект «Городская среда» вступил в активную фазу. Уже начались работы по благоустройству дворовых и общественных пространств. Обязательным условием стало участие жителей во всех этапах реализации проекта – от обсуждения плана будущих работ и до контроля за их качеством. Сейчас у горожан появилась еще одна возможность принять участие в формировании городской среды.

Депутаты Челябинской гордумы организовали конкурс на лучший дизайн-проект по благоустройству общественных пространств. Для конкурса будет выбрано пять объектов. Обладатель первого места получит премию в размере 100 тыс. рублей, второго – 50 тыс., третьего – 25 тыс. рублей. Участие могут принять все желающие. Прием заявок завершится в октябре, после чего будут определены победители.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе и предоставления конкурсных проектов до 25 сентября 2017 года. Заявки направляются на электронный адрес оргкомитета pressa@chelduma.ru в утвержденной форме на русском языке. С положением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Срок рассмотрения проектов и вынесения решения жюри с 25 сентября по 5 октября. Церемония награждения победителей конкурса состоится в октябре.