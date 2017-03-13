Авиация ЦВО приведена в высшую степень боеготовности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Внезапная проверка боеготовности прошла в частях Центрального военного округа – по сценарию учений, условный противник запланировал массированный удар по аэродромам на Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Экипажи оперативно-тактической авиации ЦВО отработали вывод из-под удара условного противника в рамках внезапной проверки боеготовности.

«Истребители-перехватчики МиГ-31 и фронтовые бомбардировщики Су-24 перебазированы с аэродромов постоянной дислокации в Пермском крае и Челябинской области в Поволжье и Западную Сибирь», – говорится в сообщении ЦВО.

Накануне соединения и части 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа были приведены в высшие степени боеготовности.

Командование объединения выполняет мероприятия по наращиванию сил и средств боевого дежурства, а также по прикрытию наиболее важных объектов подразделениями противовоздушной обороны.