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Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 09:22

Авиация ЦВО приведена в высшую степень боеготовности


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Внезапная проверка боеготовности прошла в частях Центрального военного округа – по сценарию учений, условный противник запланировал массированный удар по аэродромам на Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Экипажи оперативно-тактической авиации ЦВО отработали вывод из-под удара условного противника в рамках внезапной проверки боеготовности.

«Истребители-перехватчики МиГ-31 и фронтовые бомбардировщики Су-24 перебазированы с аэродромов постоянной дислокации в Пермском крае и Челябинской области в Поволжье и Западную Сибирь», – говорится в сообщении ЦВО.

Накануне соединения и части 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа были приведены в высшие степени боеготовности.

Командование объединения выполняет мероприятия по наращиванию сил и средств боевого дежурства, а также по прикрытию наиболее важных объектов подразделениями противовоздушной обороны.

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Теги: цво, учения, авиация, новости челябинска, министерство обороны рф
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