Атомиада-2017: в Снежинске состязались герои атомной энергетики

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) завершились региональные соревнования IX Зимней спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2017» – команда хозяев взяла серебро, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ядерного центра.

В соревнованиях приняли участие сборные команды предприятий ЯОК Уральского региона: ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ», ПО «Маяк», ФГУП «ПСЗ», Комбинат «Электрохимприбор», ФГУП «Уральский электромеханический завод».

Под девизом «Яркий и многообразный спорт» атомщики соревновались в пяти видах спорта: полиатлоне (стрельбе из пневматической винтовки, силовой гимнастике, лыжным гонкам), горным лыжам (слаломе и слаломе-гиганте), хоккее с шайбой, мини-футболе, лыжным гонкам, в которых разыграны индивидуальные первенства и эстафеты.

В итоге по общекомандному зачету первое место заняла команда ПО «Маяк» (Озерск, ЗАТО), выигравшая соревнования по всем видам спорта, второе место – у команды хозяев, РФЯЦ – ВНИИТФ имени Е.И. Забабахина, третье место заняли спортсмены Комбината «Электрохимприбор». На четвертом месте команда ФГУП «ПСЗ». Неплохо выступила и дебютирующая в этом году команда ФГУП «УЭМЗ», учитывая, что соревновались они только в хоккее и мини-футболе.

Из победителей регионального этапа по всем видам спорта будут сформированы команды, которые выступят 2 марта в Новоуральске, в финале IX Зимней Атомиады -2017.

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ