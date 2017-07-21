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Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 15:52

Аспирант ЮУрГУ разработала состав строительного бетона с уникальными свойствами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Аспирант ЮУрГУ разработала состав строительного бетона с уникальными свойствами – Регина Янтурина придумала материал, который может выдерживать условия переменного замораживания и нагревания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Регина Янтурина второй год обучается в аспирантуре, на кафедре «Строительные материалы и изделия» Архитектурно-строительного института ЮУрГУ. Темой ее диссертационной работы стала «Разработка состава жаростойкого бетона повышенной морозостойкости». Именно разработки в этой сфере принесли Регине победу в конкурсе «Научная перспектива», который проводился в ЮУрГУ в рамках Проекта 5-100.

«Благодаря конкурсу "Научная перспектива" мы получили грант на собственные разработки. Я считаю, что такие конкурсы крайне важны для молодых ученых. Это огромный стимул для нас и дополнительная мотивация заниматься наукой, вести собственные исследования», – рассказала Регина.

Суть разработки Янтуриной заключается в создании бетона, который смог бы работать в условиях переменного замораживания (от –50 градусов по Цельсию) и нагревания (до температуры 1 200°С) без разрушений. Особенностью данной разработки является введение в состав бетонной смеси нанодобавки из графита, которая способствует созданию определенной структуры бетона, которая позволит ему выдерживать значительные перепады температур. К исследованию подключились и другие научные сотрудники. 

«При получении бетона самым трудоемким процессом является достижение равномерного распределения нанодобавки в составе бетонной смеси. Сейчас мы используем обычный бетоносмеситель – и результаты нас уже радуют», – отметила Регина Янтурина.

У девушки уже есть несколько публикаций по теме своего исследования в российских и международных научных журналах, в том числе публикации в изданиях, которые индексируются в международной базе Scopus. Правильно оформлять научные статьи и грамотно переводить их на английский язык Регине Янтуриной помогает Офис академического письма ЮУрГУ.

Девушка планирует внедрение новинки в промышленное производство и поиск вариантов совершенствования уникального состава строительного бетона. По словам молодого ученого, разработанный состав бетона будет внедрен на предприятии НПП «ТехСервисВермикулит».

Фото пресс-службы ЮУрГУ

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