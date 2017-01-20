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Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 15:05

Арестант через суд добился приватного туалета в Уйском ИВС


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области арестант изолятора временного содержания села Уйское добился приватного санузла – омбудсмен Маргарита Павлова согласилась, что отсутствие удобств унижает его человеческое достоинство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Заявитель сообщил, что во время расследования уголовного дела и суда он содержался в Уйском ИВС в условиях, не отвечающих нормам международного права и санитарным нормам, нарушающих права человека.

«В камерах нет ночного освещения, дневной свет не попадает, нет горячей воды, радиоузла. Спальные места не соответствовали установленному образцу, площадь камер не соответствует нормам содержания в них граждан. В камеру не попадает свежий воздух, окна и вентиляция не соответствуют требованиям. Душевая не соответствует стандартам, санузел не изолирован от посторонних глаз», – рассказал заявитель.

Проверка омбудсмен подтвердила эту информацию. «Камеры ИВС не оборудованы скамейками по лимиту мест, бачком для питьевой воды, светильниками ночного освещения закрытого типа. Нормы санитарной площади камер не соответствуют требованиям. Окна оборудованы двойной решеткой с крупными ячейками, а изнутри камеры – решеткой 5x5 мм. Между стеклом и решеткой скопилось много паутины и грязи, что препятствует проникновению света и свежего воздуха в камеры. Искусственная вентиляция малоэффективна. В камерах санузел не соответствует требованиям приватности. Неисправна радиоточка для вещания общегосударственной программы», – говорится в заключении омбудсмена.

Также выяснилось, что прогулочный дворик оборудован под окнами камер, поэтому дневной свет в камеры не попадает. В ИВС нет комнаты для свиданий и камеры для дезинфекции одежды.

«Все эти нарушения свидетельствуют о содержании граждан в условиях, унижающих человеческое достоинство», – резюмировала Маргарита Павлова.

Прокуратура поддержала позицию омбудсмена и вынесла представление об устранении нарушений федерального закона на имя начальника ОМВД по Уйскому району. Райсуд удовлетворил иск бывшего «постояльца» ИВС и обязал взыскать с МВД компенсацию морального вреда.

Повторная проверка показал, что в изоляторе сделали ремонт, частично устранили замечания, обеспечили приватность в туалете, исправили вентиляцию и освещение.

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Теги: условия жизни, ивс, село уйское
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