Ансамбль танца «Урал» станет послом культуры на ЭКСПО-2017

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Государственный ансамбль танца «Урал» станет послом культуры Челябинской области на ЭКСПО-2017 в Астане – коллектив выступит 24 июля в павильоне российской экспозиции международной выставки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу филармонии.

Приглашение принять участие в ЭКСПО-2017 ансамбль получил еще в прошлом году, когда с 10 по 13 апреля в столице Казахстана проходили Дни Челябинской области. Тогда «Урал» вошел в состав южноуральской делегации, представив творческую часть ее культурно-деловой миссии.

На ЭКСПО-2017 артисты готовят большую программу в духе народной многонациональной культуры. Это старинные игрища уральских казаков «Бышенька», удалые мужские плясы «Ямщики» и «Враспашку», игровые танцы «Синеглазовские барабушки» и «Куманек, побывай у меня», красочный хоровод «Венок дружбы», сочетающий элементы татарских, башкирских, белорусских, кавказских и русских национальных танцев, собранных по крупицам хореографами ансамбля.

«Для ансамбля танца "Урал" это очень почетная миссия, поскольку ранее ни одна выставка ЭКСПО, которые происходят в разных странах мира с постоянством и регулярностью, не собирала такое количество высокопоставленных гостей, как выставка в Астане», – подчеркивает директор ансамбля Владимир Карачинцев.

Добавим, что на выставку приедут также артисты таких коллективов, как Цирк дю Солей, московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, крупные симфонические оркестры, звезды эстрады.