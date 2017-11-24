Активисты ЧМК участвуют во Всероссийском форуме рабочей молодежи

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) участвуют во Всероссийском форуме рабочей молодежи, который проходит в Сургуте с 23 по 26 ноября, предает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Форум собрал 250 делегатов со всей России – студентов и работников промышленности в возрасте от 18 до 35 лет. ЧМК в составе делегации Челябинской области представляют председатель Совета молодежи комбината, слесарь-ремонтник цеха технического обслуживания № 3 Антон Тягнирядно и председатель Совета молодежи газового цеха, газовщик Руслан Рахматулин.

Среди учредителей форума – аппарат полпреда президента в УрФО и Федеральное агентство по делам молодежи. Мероприятие проводится ежегодно для популяризации рабочих профессий и технических специальностей среди молодежи, формирования сообщества молодых профессионалов, налаживания взаимодействия, а также выработки предложений по решению вопросов промышленного развития.

Молодые активисты-общественники ЧМК ежегодно участвуют во Всероссийском форуме рабочей молодежи.