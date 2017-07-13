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Агентство новостей Доступ 1 13 июля 2017 года, 16:50

Актеры известных сериалов поздравят металлургов «Трубодетали» с профессиональным праздником


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Трубодеталь» (АО, Челябинск, входит в состав ОМК) отметит День металлурга в Театре драмы имени Наума Орлова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сотрудникам и ветеранам предприятия покажут спектакль «Подкаблучники» режиссера Никиты Гриншпуна по пьесе хорватского драматурга Миро Гаврана. В главных ролях – знаменитые актеры театра и кино Алексей Маклаков, Борис Щербаков и Наталья Бочкарева, известная по телевизионному сериалу «Счастливы вместе». Перед началом спектакля лучшие сотрудники завода получат ведомственные, региональные, муниципальные и корпоративные награды.

«В этом году ОМК отмечает 25-летний юбилей под девизом "Интеллектуальная металлургия", и мы выбрали необычный формат корпоративного праздника в День металлурга: проведем его в театре, где заводчане будут смотреть спектакль с московскими актерами. Особенно приятно для нас пригласить на это торжество ветеранов нашего предприятия, которые долгие годы трудились на заводе. Очень надеюсь, что праздник и постановка придутся всем по душе», – отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь») – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована аккредитованными органами по Техническому регламенту, в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации «Газпромсерт» и др.

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край).

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Теги: трубодеталь, день металлурга, новости челябинска, театр драмы им. наума орлова
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