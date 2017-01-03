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Агентство новостей Доступ 1 3 января 2017 года, 22:20

«Ак Барс» vs «Трактор»: 8 шайб и 38 минут штрафа на двоих


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» в Казани уступил «Ак Барсу» 3:5 в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 3 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Игра на льду «Татнефть-Арены» получилась агрессивной и результативной: команды набрали 38 минут штрафа и забили 8 шайб на двоих.

У хозяев отличились Иржи Секач (03:28), Степан Захарчук (11:46), Владимир Ткачев (21:37), Джастин Азеведу (33:25, 5х4) и Федор Малыхин (41:48). Челябинцы ответили шайбами Николая Белова (15:15, 5х3), Максима Якуцени (18:17, 4х5) и Кирилла Кольцова (34:22).

Из 38 штрафных минут 12 – на счету хозяев арены, 26 – «заслуга» южноуральских хоккеистов.

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Теги: хк трактор, кхл, хоккей, хк ак барс, казань
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