Агрофирма из Троицка вернула работникам 3 млн зарплаты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По требованию прокуратуры Троицкого района агрофирма «Бурханкуль-1» погасила долги по зарплате перед работниками – южноуральцам вернули недоплаченные 2,9 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Установлено, что руководство предприятия не выплатило 70 работникам зарплату за август-октябрь 2017 года. В ходе проверки выяснилось, что деньги сотрудники получают только один раз в месяц вместо положенных двух. После протеста прокурора документы об оплате труда были приведены в соответствие с Трудовым кодексом.

В отношении директора «Бурханкуль-1» было возбуждено административное дело. После рассмотрения материалов должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей. В результате мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании руководства предприятия по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).