Сб, 25.11.2017, 14:16 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 17:26

Агрофирма из Троицка вернула работникам 3 млн зарплаты


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По требованию прокуратуры Троицкого района агрофирма «Бурханкуль-1» погасила долги по зарплате перед работниками – южноуральцам вернули недоплаченные 2,9 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Установлено, что руководство предприятия не выплатило 70 работникам зарплату за август-октябрь 2017 года. В ходе проверки выяснилось, что деньги сотрудники получают только один раз в месяц вместо положенных двух. После протеста прокурора документы об оплате труда были приведены в соответствие с Трудовым кодексом.

В отношении директора «Бурханкуль-1» было возбуждено административное дело. После рассмотрения материалов должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей. В результате мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании руководства предприятия по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Теги: прокуратура челябинской области, новости троицка, долги по зарплате
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:38
Дубровский: Мы защитим честное имя Фаткулиной
сегодня, 12:15
Смог накрыл Челябинскую область
сегодня, 09:47
Челябинская конькобежка Фаткулина отстранена от Олимпиад до конца жизни
вчера, 21:56
Итоги матчей КХЛ на Южном Урале 24 ноября
вчера, 17:50
Теперь в 4D: в Челябинск едет легендарная рок-опера «Юнона и Авось»
вчера, 16:40
Москалюк не смог добиться снятия ареста с доли в «Гринфлайте»
вчера, 16:24
«Цветные паруса экологии»: челябинки продефилируют в платьях из старых газет и пластиковой посуды
вчера, 16:08
ВНИМАНИЕ. Предупреждение об опасном для здоровья смоге в Челябинске продлено на 3 суток
вчера, 15:12
ВАЖНО. Челябинские власти назвали безопасной концентрацию рутения-106 в атмосфере
вчера, 14:15
Невежливо, чувак: администрация Дубровского ответила рэперу Гнойному
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость