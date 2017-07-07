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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 11:23

Абитуриенты ЮУрГУ встретятся с легендарным российским журналистом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Абитуриенты ЮУрГУ прогуляются по медиаэтажу университета и встрется с легендарным российским журналистом – «гуманитарная» встреча для будущих репортеров пройдет в субботу, 8 июля, с 11.00 до 14.00, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Абитуриенты получат возможность погрузиться в профессиональную среду, понять особенности профессий журналиста, филолога, специалиста в области рекламы и связей с общественностью. Для абитуриентов запланирована экскурсия по медиаэтажу университета, где расположена телекомпания ЮУрГУ-ТВ, газета «Технополис», радиостудия ЮУрГУ и 360-градусный мультимедийный ньюсрум.

Будущие студенты журфака получат исчерпывающую информацию об университете, Институте социально-гуманитарных наук и факультете журналистики от директора ИСГН Елены Пономаревой и декана факультета журналистики Людмилы Шестеркиной.

Самым захватывающим событием станет диалог легендарного журналиста, политического обозревателя «Радио России», известного военного корреспондента и создателя высокорейтинговых авторских программ Николая Мамулашвили с теми, кто только собирается осваивать азы гуманитарных профессий. В рамках мастер-класса журналиста, входящего в пул министра иностранных дел России Сергея Лаврова, студенты получат возможность услышать советы от профессионала высочайшего класса.

Сбор абитуриентов и их родителей в 239 аудитории главного корпуса ЮУрГУ 8 июля в 11.00.

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Теги: юургу, абитуриенты, журналистика, новости челябинска, журфак юургу, вузы челябинска
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