Трехлетний челябинец спел с Галкиным на шоу «Лучше всех»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным засветился еще один челябинский ребенок – трехлетний Мирон Довгань покорил зрителей «неотрепетированными» стихами и яркой песней о грустной любви, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Малыш явно чувствовал себя в своей тарелке: улыбался, шутил, декламировал стихи. Еще на первых секундах ему удалось рассмешить публику своими «монархическими взглядами» и получить звание «Самый суровый заяц Челябинска». Кульминацией номера стало исполнение песни Валерия Меладзе «Самба белого мотылька», которую Мирон исполнил в дуэте с Галкиным. Причем оба вокалиста – в заячьих ушах – встали на табуреты. Получилось эффектно.

Напомним, в ноябре прошлого года на этом же шоу выступила пятилетняя Яна Соколова из Челябинска – девочка поразила ведущего и зрителей своим нарядом, юмором, вокалом, а еще – нетипичной для маленьких звездочек мечтой – стать таксистом.