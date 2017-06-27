14 южноуральцев удивили жюри Всероссийской робототехнической олимпиады

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В университете Иннополис (Республика Татарстан) завершились соревнования лучших робототехников страны – с призовыми местами в Челябинскую область вернулись 14 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов состязаний.

Олимпиада собрала около 600 школьников и студентов из 50 регионов страны. В течение двух дней юные робототехники демонстрировали, как с помощью технологий разгрузить дороги от пробок, избавить города от парниковых газов, облегчить инвалидам поход за продуктами и как с помощью зеркал сделать дворы светлее и чище.

Челябинскую область представляли 18 команд.

Южноуральцы Александр Федотов и Артем Волобуев стали единственными победителями в номинации SLAM (определение положения автономными устройствами на неизвестной карте) в категории «Сервисные и промышленные ИРС». Алексей Овсяницкий и Глеб Таланцев заняли второе место в номинации «Роботы для устойчивого развития», Артема Попова и Романа Прохорова судьи отметили в спецноминации «За простое решение сложной задачи».

В основной категории в номинации «Природно-ориентированный туризм» челябинцы Алексей Алексеев и Алексей Нелюбин стали третьими, в номинации «Чистая и возобновляемая энергия» Георгий Шарипов и Роберт Гуфранов завоевали серебро. Второе место заняли челябинские участники Анастасия Романова и Вячеслав Терюхин в категории TetraStack. Галина Шляга и Иван Смирнов стали победителями в «Футболе роботов».

«В этом году на олимпиаду приехало очень много сильных ребят, здесь не было случайных участников. Во всех категориях происходила серьезная борьба, и часто до последнего раунда было неясно, кто станет победителем», – комментирует руководитель отдела проектных олимпиад Университета Иннополис Алексей Хабибуллин.

Все победители и призеры примут участие в Федеральных учебно-тренировочных сборах на базе ИТ-вуза. А в сентябре объявят состав сборной России, которая отправится на Всемирную олимпиаду роботов в Коста-Рику.

Фото Леси Поляковой