Вт, 27.06.2017, 12:05 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 11:17

14 южноуральцев удивили жюри Всероссийской робототехнической олимпиады


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В университете Иннополис (Республика Татарстан) завершились соревнования лучших робототехников страны – с призовыми местами в Челябинскую область вернулись 14 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов состязаний.

Олимпиада собрала около 600 школьников и студентов из 50 регионов страны. В течение двух дней юные робототехники демонстрировали, как с помощью технологий разгрузить дороги от пробок, избавить города от парниковых газов, облегчить инвалидам поход за продуктами и как с помощью зеркал сделать дворы светлее и чище.

Челябинскую область представляли 18 команд.

Южноуральцы Александр Федотов и Артем Волобуев стали единственными победителями в номинации SLAM (определение положения автономными устройствами на неизвестной карте) в категории «Сервисные и промышленные ИРС». Алексей Овсяницкий и Глеб Таланцев заняли второе место в номинации «Роботы для устойчивого развития», Артема Попова и Романа Прохорова судьи отметили в спецноминации «За простое решение сложной задачи».

В основной категории в номинации «Природно-ориентированный туризм» челябинцы Алексей Алексеев и Алексей Нелюбин стали третьими, в номинации «Чистая и возобновляемая энергия» Георгий Шарипов и Роберт Гуфранов завоевали серебро. Второе место заняли челябинские участники Анастасия Романова и Вячеслав Терюхин в категории TetraStack. Галина Шляга и Иван Смирнов стали победителями в «Футболе роботов».

«В этом году на олимпиаду приехало очень много сильных ребят, здесь не было случайных участников. Во всех категориях происходила серьезная борьба, и часто до последнего раунда было неясно, кто станет победителем», – комментирует руководитель отдела проектных олимпиад Университета Иннополис Алексей Хабибуллин.

Все победители и призеры примут участие в Федеральных учебно-тренировочных сборах на базе ИТ-вуза. А в сентябре объявят состав сборной России, которая отправится на Всемирную олимпиаду роботов в Коста-Рику.

Фото Леси Поляковой

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: олимпиада, роботы, робототехника, новости челябинска, новости татарстана
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:54
РМК подарила жителям поселка Первомайского новую зону отдыха
сегодня, 11:44
Воспитанница детсада в Озерске сломала руку на прогулке
сегодня, 11:22
Полиция ищет неизвестных, избивших отца пропавшего в Каслях мальчика
сегодня, 11:04
Сосед соседу рад: Сабантуй в Челябинске собрал более 1 тыс. человек
сегодня, 10:47
Приговор полицейским, избившим 2 задержанных в Челябинске, оставлен без изменения
вчера, 17:38
ВНИМАНИЕ. Юные хоккеисты Челябинска померяются силами с форвардом «Вашингтон Кэпитэлз»
вчера, 17:20
18+ Жителя Пласта отправили на 7 лет в колонию за метание кирпичей и смертельное избиение отца
вчера, 17:14
В Челябинске 3 улицы назовут именами поэта, металлурга и архитектора
вчера, 16:56
Две УК в Магнитогорске растратили около 26 млн рублей, поступивших от потребителей
вчера, 16:31
ПРЕЦЕДЕНТ. Суд оправдал бабушку, громко ругавшуюся матом на улице в Южноуральске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость