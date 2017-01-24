11-миллионный штраф челябинца, носившего взятки экс-главе УФМС, снижен в 2,5 раза

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд сегодня, 24 января 2017 года, изменил приговор челябинцу, признанному виновным в даче взяток экс-главе УФМС по региону Сергею Рязанову за общее покровительство, – из обвинения Сергея Чувашова исключены четыре из шести фактов передачи денег, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

Напомним, следствием и судом ранее было установлено, что занимая должность начальника Управления Федеральной миграционной службы России по Челябинской области, в 2012 и 2013 годах Сергей Рязанов систематически получал взятки, в том числе, от представителя ООО «ПВС» Сергея Чувашова за общее покровительство и за совершение им действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах указанных организаций. За этот период чиновник получил свыше 436 тыс. рублей.

Приговором Центрального районного суда от 10 июня 2016 года Чувашов был признан виновным в даче взятки (пункты «а, б» части 4 статьи 291 УК РФ), ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 11,4 млн рублей.

Судебный акт обжаловал адвокат осужденного, который настаивал на полном оправдании Чувашова.

Однако судебная коллегия по уголовным делам областного суда с доводами защитника не согласилась, оснований для оправдания не нашла. «Рассмотрев дело в апелляционном порядке, Челябинский областной суд исключил из обвинения четыре из шести фактов передачи взяток от Чувашова к Рязанову за недоказанностью. Осужденному был снижен срок основного наказания до четырех лет условно, испытательный срок оставлен прежним», – рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

К дополнительному наказанию в виде штрафа областным судом был применен новый уголовный закон, улучшающий положение осужденного, в связи с чем размер штрафа снижен до 4,7 млн рублей.

Также суд апелляционной инстанции применил конфискацию имущества в доход государства (деньги в размере 235 тыс. рублей), являющегося средством совершения преступления, уточнила Нациевская.

Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, в связи с принятым ранее решением о прекращении уголовного дела в связи со смертью Сергея Рязанова по нереабилитирующим основаниям областным судом сегодня было вынесено еще одно определение – о распоряжении имуществом и денежными средствами, изъятыми по делу: исключены из конфискации денежные средства в размере 925 тыс. рублей, снят наложенный приговором арест имущества Рязанова, которое возвращено его законному представителю.