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Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 17:37

ВАЖНО. Южноуральские парламентарии сократят сроки ожидания бесплатных земельных участков


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутаты комитета по строительной политике и ЖКХ Законодательного Собрания Челябинской области внесли изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям – нововведения позволят значительно сократить сроки ожидания участков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас земли выделяются в собственность под строительство дома или ведение личного подсобного хозяйства при наличии сведений о сетях, к которым будут подключены новые объекты. Законопроект предусматривает, что земельные участки формируются при наличии инженерной инфраструктуры. Кроме того, они могут формироваться и при ее отсутствии в тех случаях, когда возможность подключения жилого дома к сетям предусмотрена проектом планировки территории.

Проекты планировки территории разрабатываются на основе генпланов поселений не менее чем на 20 лет. Таким образом, строительство объектов инженерной инфраструктуры может осуществляться в течение срока действия генплана, что приводит к длительным срокам ожидания.

По словам председателя комитета Владимира Ушакова, принятие законопроекта позволит сократить эти сроки. «Гражданам будет предоставлена информация о сроках строительства объектов инженерной инфраструктуры, создание которых предусмотрено градостроительными документами или программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения», – уточнил Владимир Ушаков.

Законопроект также предусматривает, что доля земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению, увеличивается с 30% до 50% от общего количества земельных участков. Окончательное решение по вопросу будет принято на ноябрьской сессии Заксобрания.

Теги: заксобрание, многодетные семьи, земельные участки
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