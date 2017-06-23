Валерию Гартунгу отказали по 183 искам об отмене выборов в Госдуму

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерию Гартунгу суды отказали по 183 искам об отмене результатов выборов в нижнюю палату российского парламента на территории Челябинской области – политик оспаривал итоги голосования по восьми территориям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу избиркома.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму по Коркинскому одномандатному избирательному округу № 191 проигравшим кандидатом Валерием Гартунгом было подано 183 иска об отмене итогов голосования на соответствующих участках в восьми территориях области, входящих в округ.

Рассмотрение исков началось в суде Октябрьского района в декабре 2016 года, где истец оспаривал итоги голосования на 16 избирательных участках и просил признать их недействительными.

Далее к процессу рассмотрения исковых заявлений подключились суды Южноуральска, Копейска, Советского и Ленинского районов Челябинска, а также Коркинского и Еткульского районов. Последние иски завершил рассматривать суд Увельского района 20 марта 2017 года.

Гартунгу было отказано по всем искам о признании итогов голосования недействительными. Позднее политиком были поданы 124 апелляционные жалобы в Челябинский областной суд. Последние их них рассмотрены 22 июня 2016 года. По всем жалобам отказано в полном объеме.

Таким образом, все решения судов вступили в законную силу.