ВККС отклонила все кандидатуры на пост председателя Арбитражного суда Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отклонила две кандидатуры претендентов на пост председателя Арбитражного суда Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На пост председателя Арбитражного суда заявления подали Андрей Орлов – экс-глава, полномочия которого истекли в октябре 2017 года, а также челябинский адвокат Михаил Котельников. Документы претендентов ВККС уже рассматривала в сентябре, но отложила принятие решения.

Много вопросов и замечаний у комиссии вызвала кандидатура Орлова, несмотря на его 16-летний судейский стаж. Это и низкая нагрузка руководителя при большом количестве дел у его подчиненных, и жалобы на начальство. Так, вдова арбитражного судьи Андрея Воронина, который ушел из жизни летом 2017 года, сообщила, что не получает пособие по смерти супруга, хотя имеет на это право. В суде затянули с ответом, что не понравилось заместителю председателя Верховного суда Олегу Свириденко.

«При такой нагрузке можно было пригласить вдову на прием и объяснить ей все лично. Можно подумать, у вас часто бывают такие ситуации», – цитирует Свириденко портал pravo.ru. Не осталось без внимания и то, что Орлов стал рассматривать больше дел именно перед конкурсом.

Второй кандидат – Михаил Котельников не имеет судейского стажа и работает адвокатом с 1994 года. Его кандидатуру комиссия отклонила. Обязанности председателя Арбитражного суда Челябинской области исполняет заместитель Орлова Евгений Шайхутдинов.

Добавим, что ВВКС рекомендовала судью Челябинского облсуда Даниила Дерхо в 8-й Арбитражный апелляционный суд.