Вт, 28.11.2017, 11:13 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПолитика
Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 10:18

ВККС отклонила все кандидатуры на пост председателя Арбитражного суда Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отклонила две кандидатуры претендентов на пост председателя Арбитражного суда Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На пост председателя Арбитражного суда заявления подали Андрей Орлов – экс-глава, полномочия которого истекли в октябре 2017 года, а также челябинский адвокат Михаил Котельников. Документы претендентов ВККС уже рассматривала в сентябре, но отложила принятие решения. 

Много вопросов и замечаний у комиссии вызвала кандидатура Орлова, несмотря на его 16-летний судейский стаж. Это и низкая нагрузка руководителя при большом количестве дел у его подчиненных, и жалобы на начальство. Так, вдова арбитражного судьи Андрея Воронина, который ушел из жизни летом 2017 года, сообщила, что не получает пособие по смерти супруга, хотя имеет на это право. В суде затянули с ответом, что не понравилось заместителю председателя Верховного суда Олегу Свириденко.

«При такой нагрузке можно было пригласить вдову на прием и объяснить ей все лично. Можно подумать, у вас часто бывают такие ситуации», – цитирует Свириденко портал pravo.ru. Не осталось без внимания и то, что Орлов стал рассматривать больше дел именно перед конкурсом.

Второй кандидат – Михаил Котельников не имеет судейского стажа и работает адвокатом с 1994 года. Его кандидатуру комиссия отклонила. Обязанности председателя Арбитражного суда Челябинской области исполняет заместитель Орлова Евгений Шайхутдинов.

Добавим, что ВВКС рекомендовала судью Челябинского облсуда Даниила Дерхо в 8-й Арбитражный апелляционный суд.

Теги: вккс, арбитражный суд челябинской области, новости челябинска, суды челябинской области
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 580
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Политика»

26 ноября, 18:39
Челябинцы встретились с Навальным
24 ноября, 17:37
ВАЖНО. Южноуральские парламентарии сократят сроки ожидания бесплатных земельных участков
23 ноября, 13:33
Новым ректором МГТУ стал основатель института наносталей
23 ноября, 11:06
СРОЧНО! Сотрудники УФСБ задержали двух чиновников администрации Златоуста
22 ноября, 11:27
Назначен новый руководитель южноуральского Росреестра
20 ноября, 14:21
ВККС 23 ноября определится с кандидатурой на пост главы Арбитражного суда Челябинской области
15 ноября, 11:49
Борис Дубровский подписал соглашение с председателем нацсовета Словакии
13 ноября, 12:18
Бывший вице-мэр Чебаркуля оштрафован на 850 тыс. за взяточничество
10 ноября, 08:18
Игры пранкеров? Сразу две группы общественников в Челябинске сообщают, что им ночью позвонил Путин
09 ноября, 18:46
На встрече с Путиным Назарбаев вспомнил «металлургическую молодость»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость