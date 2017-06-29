Увеличен штраф за нелегальную выдачу и получение бюллетеней на выборах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Увеличены штрафы за нелегальную выдачу и получение избирательных бюллетеней – административная ответственность выросла сразу до 30-50 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на председателя Челябинского облизбиркома Сергея Обертаса.

«Законодательно сильно увеличена ответственность за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня. Внесены существенные изменения в КоАП РФ – ответственность усилена с 1,5 тыс. до 30-50 тыс. рублей штрафа», – отметил Сергей Обертас.

Если член избиркома выдает бюллетень для голосования за другого человека или повторного волеизъявления, а также заполненный бюллетень – это влечет 30 тыс. рублей штрафа. Получение в избиркоме бюллетеня для голосования вместо другого избирателя или участие в голосовании более одного раза – столько же. Совершение данного деяния повторно – штраф 50 тыс. рублей.

Добавим, что избирательную систему региона в ближайшие два года ждет еще ряд изменений. Так, в 2017 году будет использована усовершенствованная модификация комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Сейчас на балансе областной избирательной комиссии стоит 119 КОИБов, планируется получить еще около 120 аппаратов. Они будут «перепрошиты» для реализации технологии QR-кодирования.

Все территориальные избирательные комиссии в Челябинской области – их более 50 – будут оснащены видеокамерами. Также видеонаблюдение появятся практически во всех участковых комиссиях (2 тыс. 299) – охват составит 80-90%. Напомним, что на сентябрьских муниципальных выборах в Челябинской области протестируют систему QR-кодов.

По мнению Обертаса, новая технология поможет сократить процедуру подсчета голосов, сократив вероятность ошибок до нуля.

«Это очень важная технологическая новинка, в избирательном законодательстве ее еще ни разу не применяли. Информация с QR-кодов станет неотъемлемой частью работы участковой, территориальной и вышестоящей комиссий. Основная ее особенность в том, что она позволяет увеличивать скорость ввода данных, не меняя процедуру голосования, а главное – не позволяет совершать ошибки. Все данные будут проверяться автоматически», – отметил Обертас.

Еще одно изменение – южноуральцы смогут изъявить свою волю по месту нахождения, а не регистрации, причем без открепительных удостоверений.

«На будущих выборах гражданин сможет прикрепиться к любому участку, который ему удобен. Во-первых, это те, кто много лет живет не по месту своей регистрации. Для того чтобы проголосовать, им ранее нужно было ехать к себе домой за открепительным удостоверением. Вторая группа граждан – те, кто хочет уехать в отпуск, на каникулы, в командировку. В этом случае также достаточно написать заявление и человека припишут к тому участку, где он будет находиться в день голосования. И третья группа – граждане, которые неожиданно решили менее чем за четыре дня до дня голосования уехать и не знают, где они будут в "день икс". Они должны будут прийти на свой избирательный участок за несколько часов перед днем голосования и написать заявление особой формы. После они смогут проголосовать на любом из участков, определенных избирательными комиссиями субъектов РФ», – рассказал Обертас.

По мнению председателя облизбиркома, это новшество в разы увеличит явку на народное голосование.