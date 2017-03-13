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Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 11:58

На выборах главы Бобровского поселения в Троицком районе победила кандидат от ЛДПР


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На выборах главы Бобровского сельского поселения (Троицкий район, Челябинская область) победила кандидат от ЛДПР Татьяна Соснина – она набрала 31,43% голосов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает региональная избирательная комиссия, на пост главы претендовали четыре кандидата. Выборы состоялись 12 марта.

Представитель «Единой России» Фарит Фаизов набрал 29,01% голосов, самовыдвиженцы Валерий Байбусов и Яков Сазонов – 14,65% и 4,84% соответственно. Явка составила 37,27% (1 365 избирателей).

Жалоб, которые могли бы повлиять на результаты выборов, до настоящего времени не поступило, уточнили в облизбиркоме.

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Теги: новости троицка, избирательная комиссия челябинской области, выборы главы, выборы 2017
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