На выборах главы Бобровского поселения в Троицком районе победила кандидат от ЛДПР

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На выборах главы Бобровского сельского поселения (Троицкий район, Челябинская область) победила кандидат от ЛДПР Татьяна Соснина – она набрала 31,43% голосов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает региональная избирательная комиссия, на пост главы претендовали четыре кандидата. Выборы состоялись 12 марта.

Представитель «Единой России» Фарит Фаизов набрал 29,01% голосов, самовыдвиженцы Валерий Байбусов и Яков Сазонов – 14,65% и 4,84% соответственно. Явка составила 37,27% (1 365 избирателей).

Жалоб, которые могли бы повлиять на результаты выборов, до настоящего времени не поступило, уточнили в облизбиркоме.