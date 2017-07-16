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Агентство новостей Доступ 1 16 июля 2017 года, 11:42

На Южном Урале завершается прием документов от кандидатов почти во всех избирательных кампаниях


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области завершился прием документов на выдвижение кандидатов почти во всех избирательных кампаниях, назначенных на Единый день голосования, который пройдет 10 сентября 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации региональной избирательной комиссии, выдвижение кандидатов продолжается только на основных выборах депутатов в Пласте.

«По состоянию на 14 июля, на выборах в органы местного самоуправления выдвинуто 563 кандидата, из них 330 – от политических партий, 233 – путем самовыдвижения, но двое из них затем отозвали документы», – сообщили в облизбиркоме.

Там уточнили, что больше всего претендентов от «Единой России» (133) и ЛДПР (122), КПРФ выставила 26 членов партии, «Справедливая Россия» – 43, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (РПП) – шесть.

В Единый день голосования, 10 сентября, в Челябинской области пройдут выборы главы в Полоцком сельском поселении (Кизильский район), будет замещено 139 мандатов на выборах депутатов (61 будет распределен на основных выборах в Советы депутатов в двух городах и трех сельских поселениях, 78 – на дополнительных выборах депутатов в 55 муниципальных образованиях).

Напомним, непосредственно в Челябинске в сентябре пройдут дополнительные выборы депутатов Советов в трех внутригородских районах: Тракторозаводском (два мандата), Ленинском (два) и Металлургическом (один). В довыборах примут участие представители четырех парламентских и одной непарламентской партии (РПП), а также несколько самовыдвиженцев.

 

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Теги: новости челябинска, выборы 2017, избирательная кампания, единый день голосования
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