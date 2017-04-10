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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 10:39

СРОЧНО! Лондонские врачи не отпустили Юревича на допрос в Екатеринбург


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не приехал сегодня, 10 апреля, на допрос по делу о взятке в Четвертое главное следственное управление СК (с дислокацией в Екатеринбурге), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам Игоря Трунова, его подзащитный не смог прилететь по состоянию здоровья. «Есть соответствующий документ от врача в Лондоне, в котором, в частности, говорится, что Юревич проходит необходимое обследование у онкогематолога», – сказал он.

По словам адвоката, медицинские манипуляции займут, по крайней мере, еще месяц.

Ранее со ссылкой на Трунова сообщалось, что экс-губернатор проходит лечение в одной из израильских клиник.

Напомним, экс-губернатору Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве и подстрекательстве к клевете. По данным СК, политик систематически получал взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Ранее Следственный комитет сообщал, что Юревич не явился на допросы 17 и 20 марта, письменно сообщив, что находится в Израиле. В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск.

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Теги: взятка, уголовное дело, михаил юревич, дело тесленко, новости челябинска
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