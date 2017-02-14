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Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 17:44

Конституционный суд РФ рассмотрит жалобу Михаила Юревича на нарушение избирательных прав


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и столичный адвокат Игорь Трунов пожаловались в Конституционный суд РФ на нарушение своих избирательных прав – они считают, что именно пробел в законодательстве о выборах позволил снять весь список одномандатников Российской партии пенсионеров за справедливость, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По мнению заявителей, в заверении списка было отказано из-за формальных ошибок, уточняет «Коммерсант».

Напомним, оба заявителя были выдвинуты в Госдуму нынешнего созыва Российской партией пенсионеров за справедливость по одномандатным округам: экс-губернатор Челябинска Михаил Юревич – по Челябинскому округу, а столичный адвокат Игорь Трунов – по Одинцовскому округу Подмосковья. ЦИК отказал в заверении всего партийного списка одномандатников. Основанием для этого послужило нарушение порядка выдвижения: в списке оказались 169 кандидатов, выдвинутых по 166 округам, в то время как закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата.

Трунов и Юревич полагают, что кандидаты, выдвинутые по округам, где нарушений не было, не должны страдать из-за неточностей, допущенных партией в других округах. По их мнению, законодательство не должно создавать правила регистрации кандидатов с необоснованными препятствиями для реализации прав граждан избирать и быть избранными, уточняет «Ъ».

Они также обжалуют нормы Кодекса административного производства, на основании которых Верховный суд отказался рассматривать жалобу заявителей, посчитав, что решение ЦИК может оспаривать только сама партия, а не отдельные кандидаты.

Добавим, первый раз жалобу Трунов и Юревич подали сразу после выборов, одновременно обратившись в Европейский суд по правам человека и потребовав компенсацию в 100 тыс. евро. В ноябре прошлого года КС вернул жалобу из-за несоблюдения процедуры ее подачи, и она была подана повторно.

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Теги: михаил юревич, новости челябинска, выборы 2016, партия пенсионеров, конституционный суд россии
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