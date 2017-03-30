Глава Кременкуля вошел в состав президентского Совета по развитию МСУ
Глава Кременкульского сельского поселения (Сосновский район, Челябинская область) Александр Глинкин включен в состав Совета при главе государства по развитию местного самоуправления (МСУ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В предыдущий раз кадровые изменения в совещательном органе, возглавляемом непосредственно президентом, производились в 2014 году.
В новый состав Совета вошли, в частности, глава администрации Кремля Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, а также министр экономического развития Максим Орешкин, главы Минфина и Минстроя Антон Силуанов и Михаил Мень и ряд других чиновников. При этом председатель правительства РФ, как и прежде, возглавляет президиум данного Совета.
Добавим, что Глинкин вошел в муниципальную часть Совета.