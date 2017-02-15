Глава Каслинского района ушел в отставку, депутаты назначили врио

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Каслинский район (Челябинская область) официально «обезглавлен» – в среду, 15 февраля, депутаты приняли отставку Александра Грачева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Заявление об отставке Александр Грачев написал после того, как был отстранен от должности по ходатайству следователя – в отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (части 1, 2 статьи 286 УК РФ). Следствие полагает, что в 2012-2013 годах Грачев, будучи замглавы района, незаконно предоставил местным жителям два земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц; кроме того, в 2014 году принял незаконное решение о передаче земельного участка, на котором находился объект культурного наследия Челябинской области «Дом купца Хозяинова», для ведения хозяйственной деятельности. В результате незаконных действий здание было демонтировано и на земельном участке построен новый объект.

После отстранения Грачева его обязанности с 6 февраля исполнял первый замглавы Вячеслав Горобец. Сегодня он вновь переназначен временно исполняющим обязанности – до проведения конкурса по выборам нового руководителя муниципалитета.