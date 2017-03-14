Гартунг вошел в ТОП-5 рейтинга полезности депутатов Госдумы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг («Справедливая Россия») вошел в ТОП-5 самых полезных народных избранников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Результаты первого интегрального рейтинга под названием «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», который составили политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев, озвучены сегодня, 14 марта, в ТАСС.

Коэффициент полезности складывается из четырех индексов: народного голосования, медийности (упоминаемость в СМИ), активности парламентария в работе Госдумы (участие в составлении законопроектов, выступления на заседаниях) и экспертного индекса работы в регионе (эксперты оценивают работу депутата с жителями, властями и местными элитами).

В составлении регионального индекса приняли участие более 420 экспертов: политологи, политтехнологи, журналисты. Для составления индекса народного голосования использовались данные портала «Депутат клуб», где с 15 января по 15 февраля за парламентариев проголосовало 380 тыс. человек. При этом, как отмечается в материалах исследования, депутаты активно мобилизовали своих сторонников через аккаунты в соцсетях, просили проголосовать на встречах, некоторые даже выпускали листовки.

Возглавили рейтинг активности депутатов нижней палаты Ирина Яровая, Сергей Неверов и Павел Крашенинников («Единая Россия»). Четвертое место занимает глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пятое – справоросс Валерий Гартунг, шестое – его коллега по фракции, председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Еще один южноуральский депутат, Владимир Бурматов, набрал наибольшее количество по индексу народного голосования. Впереди него Неверов, Петр Толстой, Алена Аршинова, Наталья Поклонская (все представители «ЕР»).

Из рейтинга были исключены спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех четырех думских фракций: Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («СР»), так как «их оценки значительно опережали всех».