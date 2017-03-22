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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 17:48

Феликс Панов делегирован в ОП РФ от Челябинской области вместо Светланы Яремчук


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В новый состав Общественной палаты РФ от Челябинской области войдет председатель Южно-Уральского общественного волонтерского эко-движения «Время Че» Феликс Панов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, представителем Общественной палаты Челябинской области в федеральной структуре последнего созыва являются Светлана Яремчук и избранный путем интернет-голосования Денис Рыжий. Срок их полномочий истекает летом 2017 года. Панов сменит Яремчук.

Соответствующее решение принято сегодня, 22 марта, на внеочередном пленарном заседании. Для тайного голосования были предложены кандидатуры Наиля Шайдулина и Феликса Панова.

«Сегодня в регионе он является одним из самых активных и известных представителей общественного сообщества. Особенно важно, чтобы интересы Челябинской области были представлены на федеральном уровне именно экологом. Это позволит наиболее эффективно решать проблемы накопленного экологического ущерба на Южном Урале и содействовать формированию объективной информационной повестки, исключив спекуляции на экологической теме», – прокомментировал председатель ОПЧО Олег Дубровин.

«Сейчас как никогда важно разработать и начать применять глобальный комплекс мер по защите окружающей среды и снижению негативного антропогенного воздействия. (...) Буду достойно представлять интересы гражданского общества Челябинской области, оказывать содействие в реализации социальных программ проектов южноуральских НКО на федеральном уровне», – сказал Панов.

Напомним, 20 марта Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты. Вторую часть Палаты – 85 человек – сформируют общественные палаты всех регионов, делегировав по одному представителю. Третья часть ОПРФ в составе 43 человек будет сформирована путем конкурсного отбора из кандидатур, предложенных общественными организациями. Именно по последней квоте будет определена замена Денису Рыжему.

Первое пленарное заседание нового состава Общественной палаты России состоится в июне.

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Теги: опчо, общественная палата челябинской области, новости челябинска, олег дубровин
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